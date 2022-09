Anteprima festeggia i suoi 30 anni con una sfilata «democratica»

Un’energia inarrestabile è quella che ha caratterizzato la sfilata di Anteprima per i 30 anni del marchio. Un traguardo importante che la fondatrice del brand, Izumi Ogino, ha voluto celebrare con un evento dal vivo, aperto a tutti, non solo agli addetti ai lavori.

Oltre ai circa 200 posti a sedere riservati agli invitati, infatti, chiunque ha potuto assistere al défilé, fermarsi al parco Sempione, sullo sfondo dell’Arena civica e ammirare i capi della nuova collezione. Non solo, le modelle sono arrivate in passerella su un bus ATM per uno spettacolo «accessibile» a tutti e soprattutto «a bassissimo impatto ambientale». Izumi Ogino ha infatti optato per un allestimento snello e di poco impatto, con sedute di design in carta che, dopo l’utilizzo per la sfilata, sono state portate via dagli ospiti per non avere scarti, ma dare una seconda vita agli oggetti di arredo.

La collezione presentata in passerella interpreta la storia del brand portando avanti i valori che da sempre ne caratterizzano l’identità. Ogino si è ispirata all’arte di fine anni Sessanta e inizio Settanta - il cosiddetto “boom” dell’arte contemporanea ed età d’oro della moda - per dare vita a «una moda capace di vestire tutte le donne» che usa la memoria del passato per immaginare il futuro, attraverso uno stile intuitivo e dinamico.

Catherine Deneuve è la musa ispiratrice della collezione per la prossima primavera estate, non solo per il suo contributo alla moda e al glamour, ma specialmente per la sua forza interiore e fiducia in se stessa, un sentimento che Izumi Ogino vuole trasmettere a tutte le donne. Ma i capi presentano anche riferimenti all’artista e pittrice visiva minimalista Carmen Herrera, simbolo di vitalità ricerca e innovazione, proprio come Anteprima.

Ecco allora che in passerella appaiono stampe a blocchi di colore con tonalità contrastanti ma complementari come il blu e il giallo. Cattura l’occhio anche la speciale collaborazione con Marcello Morandini, architetto, scultore e grafico italiano il cui contributo si riflette nelle stampe amplificate a proporzioni oversize, nel contrasto tra bianco e nero capace di riflettere i binomi positivo e negativo, immobilità e movimento.

Protagonista assoluta è poi la mimosa, il fiore giallo sinonimo della fine del freddo inverno e dell’arrivo della calda primavera, ma anche «simbolo di forza, sensibilità e sguardo verso il futuro. Tutte caratteristiche perfette per celebrare i 30 anni di Anteprima». E sul campo della sostenibilità arriva un’altra novità: il poliestere ecologico, utilizzato per realizzare filati riciclabili.

Anteprima apre così ai festeggiamenti per i suoi primi 30 anni, nel cuore della città dove ha aperto la sua prima sede nel 1993. el corso dell’anno, saranno varie le iniziative con cui la creative director di Anteprima esprimerà il suo omaggio alla città che l’ha accolta. La sfilata ha infatti dato il via a un progetto formativo avviato da Anteprima con il Comune e le scuole di Milano, alle quali la maison ha donato dei tessuti da utilizzare per gli studi.