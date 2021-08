Tarot e Caracaba, le ispirazioni esoteriche delle scarpe e borse di Christian Louboutin

Ovunque vada Christian Louboutin, trova ispirazione, come un moderno Marco Polo, il suo amore per le arti popolari e l'artigianato tradizionale è stato il punto di partenza per l'ultima collezione in edizione limitata di questa stagione, «Caracaba», ispirata al famoso mazzo dei Tarocchi di Marsiglia e agli Arcani Maggiori.

«Ho viaggiato nella mia testa fin da quando ero bambino, incontrando persone e modi di vivere da tutto il mondo, imparando lingue sconosciute. Da lì, ho fatto di questo girovagare la mia vita e ispirazione quotidiana. Ma di recente ho viaggiato in un modo completamente diverso, senza muovermi affatto, usando l'immaginazione e creando l'esclusiva stampa "Tarot", per scarpe e borse speciali» dichiara il designer eclettico, amato dalle star internazionali che veste nei red carpet e nelle occasioni speciali.

Attraverso l'universo creativo di Louboutin, borse e scarpe, per lei e per lui, diventano un gioioso e sfrenato patchwork di stili e colori, lussuosamente ricamati a mano e stampati con un mix di perline borchiette e motivi esoterici mitici.

Con la sua base quadrata e le sottili maniglie superiori in pelle, la shopper Caracaba ha le dimensioni ideali per riporre l'essenziale e molto altro, diventando una versione mini per coloro che amano viaggiare ancora più leggeri.

La serie The Tarots bag è realizzata in cotone intrecciato a mano impreziosita, a seconda della dedica, a vivaci ricami Maya con bestie feroci, omaggio alla maestria degli artigiani messicani, a intricati bracciali multicolore africani, realizzati a mano in Senegal Nigeria e Camerun, oppure esoterici decori per allontanare gli spiriti maligni come si usa nella capitale filippina di Manila.

Il modello pisTe aux ÉToiLes eLisa è invece caratterizzato da pannelli glitterati e tempestato a mano con quasi 3000 singoli strass, secondo un immaginario creativo dei cieli notturni del deserto letto nei racconti popolari mediorientali de Le Mille e una Notte.

«Il Portogallo è uno dei posti dove vado per disegnare le mie collezioni estive» aggiunge Louboutin. «La luce, l'atteggiamento rilassato delle persone e l'atmosfera sono molto stimolanti per me e ho voluto rendere omaggio al loro artigianato locale e alle leggendarie piastrelle Azulejo blu, in un altro oggetto speciale di questa collezione».

Con chiusure lampo a doppio cursore, scomparti interni multipli e una dichiarazione sartoriale audace senza scendere a compromessi sulla funzionalità. Sui modelli di scarpe uomo, sneaker e mocassino in primis, la stampa Tarocchi ha la precedenza, ricoprendo tomaia e soletta, per un twist giocoso insieme allo stile elegante.

Caratterizzata da due stili emblematici, la capsule di scarpe da donna Caracaba mette sempre la stampa dei Tarocchi in primo piano: sulla décolleté adorna tutto, dalla tomaia al tacco da 100 mm e alla suola interna per un'illusione senza cuciture, mentre nel sandalo trova il suo posto decorando la cravatta di seta a modi sciarpa avvolgente.