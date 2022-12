Occhiali di ricerca, firmati e lavorati a mano

Oliver Peoples e Brunello Cucinelli presentano il terzo capitolo della loro partnership forgiata insieme in una capsule di sei nuovi occhiali, tra cui il primo che porta il nome dell’imprenditore italiano, Mr. Brunello, e un’esclusiva maschera da sci per la stagione invernale e primaverile.

La montatura da sole Mr. Brunello è realizzata in due diversi materiali pregiati, il corno naturale e l’acetato, lavorati a mano. Il modello Griffo è invece prodotto solo in acetato con elementi d’ispirazione vintage e una caratteristica forma spigolosa.

La storia di Brunello Cucinelli ha avuto inizio nel 1978 e da allora realizza creazioni di elevata qualità ed eleganza, pensati per restare nel tempo e comunicare il grande savoir faire manifatturiero e artigianale italiano.

Ecco perché Oliver Peoples, azienda fondata nel 1987 in California, ha trovato le sinergie giuste con l’imprenditore, sul gusto dell’estetica vintage unita agli elementi culturali e al progetto di fare creazioni dal fascino universale ed esclusivo.

Tom Ford

Un altro stilista e imprenditore, Tom Ford, ha il medesimo fascino per l’eleganza e il lusso, aggiungendo un tocco glamour ai suoi modelli eyewear.

Un'edizione speciale svela gli occhiali da sole caratterizzati da materiali pregiati e arricchiti da dettagli unici, prodotti con le più avanzate tecniche costruttive, che si aggiungo al glamour dei modelli da vista della «private collection», disegnati personalmente da lui.

I modelli della edizione da vista, realizzati in corno di bufalo e titanio giapponese, vogliono celebrare gli anni di successo di Tom Ford nella creazione di occhiali, racchiusi in un astuccio in pelle e corredati da una crema speciale e un panno di camoscio per la loro cura.

Fra gli occhiali da sole, ritorna la forma aviatore generosamente arrotondata e con ponte spesso oppure a doppia barra, più leggero e spazioso, e altre declinazioni con lenti specchiate oppure fumé.

Ci sono anche le iconiche montature squadrate e versioni più arrotondate fino alle varianti ultra sottili e minimali. I dettagli sono couture, dagli inserti di pelle agli accenti dorati.

Moscot

Moscot, brand newyorkese con oltre 100 anni di storia, riprende il modello cult Lemtosh e lancia una speciale edizione limitata nella colorazione verde pino e con annessa custodia dedicata.

Numerati da 1 a 300 e lavorati a mano, si distinguono per le cerniere rivettate sulla montatura, a garanzia di una costruzione il più robusta possibile.