L’occasione del 70° anniversario permette a Pollini di presentare una capsule, ‘Pollini 70’, excursus di sette stili diversi che hanno fatto la storia del marchio. Si spazia dal classico mocassino con suola cremino e mix materici, all’iconico stivale cavaliere senza cuciture, al sandalo con plateau e allo stivaletto casual stringato, tutti firmati dalla “P alloro” e dalla fibbia in galvanica oro.

Il marchio Hogan guarda alla community delle nuove generazioni e riaggiorna heritage e codici estetici sui desiderata del mondo urbano. Sono crossover le sneakers, i mocassini rialzati e i chelsea boots, così come le proposte di abbigliamento, che puntano su geometria e design genderless; lo stesso vale per le maxi shopper e le mini borse H-bag.

La storica azienda del Made in Italy Baldinini ha scelto ACBC, Anything Can Be Changed, prima ed unica B Corp italiana nel mondo delle calzature, per la progettazione e produzione di scarpe sostenibili 100% animal friendly. Più di 20 modelli da uomo e da donna, provenienti da materiali riciclati, pre e post consumo, tra i quali figurano il poliuretano termoplastico, le bottiglie in PET e i derivati dalla canna da zucchero.

Omaggia le concerie toscane, il marchio Il Bisonte, oggetti minimalisti, resistenti e comodi, senza scadenze temporali. Il focus si sposta sul gioco della funzione, come nel caso del borsello piatto convertibile in un attimo in tracolla o in borsa a mano.

Il brand tedesco di lusso Lutz Morris, fondato sui principi di artigianalità e di produzione responsabile, vincitore del 2020 Sustainability Awards del FGI (Fashion Group International) a New York, ha aperto lo studio di design e lo showroom in via San Pietro all’Orto 9 a Milano. Il progetto è stupire nel look restando attenti ai valori della qualità e della longevità, con il minor impatto ambientale nel segmento pelletteria.

L’artigianato urbano è premiato da Valextra nelle sue sofisticate ed eleganti borse, impreziosite da dettagli tecnici e personalizzabili, come si fa con le iniziali del nome sulla camicia. Multidimensionalità e praticità sono la base sia delle proposte business sia di quelle per il tempo libero, create con simmetrie geometriche e raffinatezza minimale nelle proporzioni.

Le borse da passeggio, da lavoro, da viaggio e da sera, dialogano da sempre con le calzature, talvolta diventando matrici di una proposta poi più completa del guardaroba. Un passaggio che stanno facendo alcuni nomi della tradizione, come Borbonese, il progetto di Dorian Tarantini e Matteo Mena fatto di eleganti texture e decorazioni, (presentato nel ristorante di Savini, una istituzione dal 1867 che ha un tavolo speciale, il numero 7, il preferito di Maria Callas); e anche etichette recenti, come il guardaroba di borse abbinate a capi sofisticati dall’allure contemporaneo, firmato da Sara Battaglia.

Philippe Model Paris lancia la sua prima collezione apparel pensata come un guardaroba di grandi classici, adatti sia a lei che a lui, dalle linee pulite e i fit oversize, che raccontano l'eccellenza del Made in Italy. L'estetica si è ispirata al dna stilistico delle sneakers che prediligono accostamenti materici e cura dei dettagli. Il modello 'La Grande' utilizza i materiali di collezioni passate rimasti inutilizzati, con un disegno che cambia a seconda del numero di calzata.