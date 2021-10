RED, calze da campioni

Claudio Marchisio rappresenta una delle eccellenze italiane nel mondo, sia per il suo virtuosismo sportivo che per la sua innata eleganza. Col suo fascino mediterraneo, semplice e disinvolto, rappresenta oggi un'icona di stile, il perfetto ambasciatore di quell'estetica classica ma contemporanea che ci rende famosi nel resto del mondo.

Per questo motivo probabilmente il calzaturificio Re Depaolini, un'altra eccellenza artigianale italiana, ha scelto per il secondo anno consecutivo il campione torinese per rappresentare Red, la linea di punta dall'appeal casual e dall'approccio decisamente etico.

«Claudio Marchisio incarna alla perfezione i valori fondanti dell'azienda. Un gentleman garbato e deciso, da sempre sensibile alle tematiche ambientali e sociali. Icona di stile, attento alla cura del dettaglio, con un'eleganza innata e senza tempo» ha dichiarato Giovanni Marazzini, titolare dell'azienda. La comunicazione scelta è semplice e diretta, senza troppi sotterfugi mediatici, un semplice sfondo bianco per sottolineare la potenza comunicativa dei due protagonisti, il fascino di Marchisio e quello delle semplici calze in cotone biologico certificato Ekatex, con tallone e punta rinforzati, rigorosamente nella variante rosso Red.

La storia di questo calzaturificio è un racconto di tradizione, di sapienza artigianale, di sperimentazione e innovazione. Nato a Parabiago nel 1938 dall'intuito di Mario Re Depaolini, il calzaturificio Rede inizia la produzione tradizionale di calze in cotone, ma ben presto, attento ai cambiamenti storici, si avvicina al nylon e alla lana, brevettando anche nuove tecnologie e nuove modellistiche.

In men che non si dica Rede si afferma come azienda leader nella produzione di calze e collant diventando protagonista delle prime passerelle e delle prime campagne pubblicitarie negli anni Sessanta. Passando di generazione in generazione il successo arriva agli anni 2000 che vedono la nascita del marchio Redepaolini e nel 2011quella di Red, con lo slogan «Red is the new black».