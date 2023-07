Matrimoni d’estate: cosa indossare?

Tra gli eventi estivi più temuti per molti uomini, ma anche per le donne, c’è sicuramente il periodo dei matrimoni. Si per tanti sono considerati occasioni di divertimento ma altri vedono solo il lato negativo, ovvero la terribile afa che perseguita questi mesi centrali dell’anno. Dopo aver metabolizzato la questione caldo arriva il passo successivo: cosa posso indossare per apparire elegante anche con 35 gradi? Perciò oggi siamo qui a parlare di cosa fare e non fare in occasione dei matrimoni estivi e dare alcuni consigli di stile.

Le informazioni principali sono la location e l’orario, perché tra la mattina e la sera ci sono tantissime varianti d’abito che non sono compatibili tra loro. C’è però una regola base, bermuda e camicie a maniche corte sono bandite, a meno che non siamo sotto i 13 anni e non abbiamo libero arbitrio nella scelta dei nostri abiti. Il lino è il nostro più grande alleato, infatti garantisce freschezza ma soprattutto eleganza. Questi eventi sono l’occasione perfetta per sperimentare con i colori, spinti anche dalla leggerezza estiva, sfoggiando un completo color pastello oppure tinto di altre nuaces poco adottate, come le tonalità che caratterizzano gli abiti Tagliatore della collezione estiva di quest'anno. Per chi invece vuole andare sul sicuro, un bel completo gessato come quelli proposti da Luigi Bianchi rimane sempre una garanzia. Altre valide opzioni di colore sono il beige o il grigio chiaro, da evitare assolutamente il nero.

<<Cravatta si o no?>> È la domanda di molti, ma la risposta è soggettiva infatti la cravatta non è obbligatoria ma sicuramente gradita, utilizzata maggiormente da chi predilige un aspetto classico ed elegante. Se invece cerchiamo un effetto più vivace e prendiamo parte a un evento pomeridiano, si può sempre optare per il papillon, spesso considerato troppo ironico, ma se abbinato nel modo giusto può dare vita a outfit raffinati e originali.

Che siano over o slim, i completi donano sempre un’aria elegante, ma sappiamo che i più giovani hanno spesso voglia di sperimentare. Perché non dimenticare la camicia a casa e indossare un gilet o una giacca sopra dei pantaloni eleganti? Il risultato sarà incredibilmente glam.

Le scarpe stringate dalle tonalità scure sono sempre un must, sostituibili con i mocassini ma occhio alle sneakers, accettabili solo in alcuni modelli e colorazioni.

Tagliatore

Per le donne invece, essendo estate, c’è il rischio di cadere nel tranello dell’abito leggero da aperitivo, non sicuramente da grande evento. Perciò si ai fiori, ma solo se l’abito presenta un taglio elegante. Attenzione anche per gli accessori, con i quali non bisogna mai esagerare e soprattutto ricordare che devono valorizzare l’abito, non appesantirlo, perciò se scegliamo un vestito colorato i gioielli dovranno essere molto semplici. Un grande si anche per gli slip dress che quest’anno pullulano le passerelle, un grandissimo no invece per le scollature vertiginose e gli abiti bianchi! Solitamente si tende ad evitare le tonalità scure, tra queste anche il viola per i più scaramantici. Il rosa come immaginerete sarà tra i colori di punta, aumentando l’attesa per l’uscita di Barbie il 20 Luglio. Scollature a barca, spalline sottili o monospalla, sono tante lo opzioni che vanno poi adattate alle location, che sia in riva al mare o in una chiesa. Non dimentichiamo poi il grande fascino del tailleur, che la giacca venga accompagnata da un pantalone o una gonna, è senz’altro eleganza senza tempo. È d'uso comune la scelta di un cappellino, che sia a falda larga o più modesto, ma solo se la cerimonia avviene prima di mezzogiorno. Inoltre bisogna sapere che, secondo l’etichetta, si dovrà tenere il cappello per tutta la durata della cerimonia e del banchetto. Per quanto riguarda le borse, le maxi bag di tutti i giorni vengono sostituite da colorate ed estrose pochette e clutch di piccole dimissioni, optando anche per modelli comodi con catenella portata a spalla. Arriviamo finalmente alle scarpe, punto di forza del look, con le quali possiamo giocare tra modelli stringati, colori accesi e strass. Se non vogliamo finire scalze al momento delle danze di fine serata, non bisogna esagerare con il tacco. Sicuramente se scegliamo un tacco spesso possiamo permetterci qualche centimetro in più, ma i famigerati tacchi a stiletto sono quelli che a fine giornata vi faranno rimpiangere di averli comprati. Il giusto compromesso è sempre nel mezzo, magari con un po’ di plateau, senza però cadere nel grottesco.