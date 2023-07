I codici estetici del futuro

Oriental Fashion Show, il progetto internazionale dedicato alla promozione dell’haute couture orientale, ha illuminato ancora una volta la settimana dell’alta moda parigina. Stilisti provenienti da Libano, Marocco, Kazakistan e Turkmenistan hanno avuto l’occasione di presentare le loro collezioni all’ombra della Tour Eiffel in una rappresentazione unica di un nuovo concetto di moda basato su valori etici e inclusivi.

Da sempre incubatore di talenti, Oriental Fashion Show svolge un ruolo cruciale nel promuovere la ricchezza culturale della moda orientale. Offre una piattaforma unica a stilisti di diversa provenienza, consentendo loro di superare i confini geografici e culturali per raggiungere un pubblico globale.

Ad aprire la kermesse è stata Hind Zeidan, design di moda libanese che nel 2020 ha fondato la sua maison omonima che le permette di «esprimere la sua visione e la sua percezione della moda come donna mediorientale». Il suo approccio è libero e creativo, la sua musa è audace e sicura di sé. Una donna che supera ogni ostacolo per raggiungere i suoi obiettivi in una società patriarcale.

Specializzata in abiti per adulti ma anche per bambini Sabina Volskaya ha fondato il suo marchio nel 2017. Aperta e attenta, appunto, per la moda per bambini, crea capi di tendenza, sicuri e pratici per soddisfare i suoi clienti più piccoli. Condivide la sua avventura artistica con i figli, che sono fonte di motivazione e di critiche costruttive e fungono da modelli per la madre.

Mouna Benmakhlouf è una stilista marocchina che ha studiato arte e design a Parigi prima di lanciare il suo marchio in Marocco. È nota per i suoi modelli delicati ed eleganti che spingono i confini dell'immaginazione utilizzando materiali inaspettati e nuove forme. Il team dell'ufficio lavora a stretto contatto con talentuosi artigiani marocchini per creare pezzi unici che celebrano il patrimonio culturale del Marocco pur rimanendo in armonia con le tendenze contemporanee.

Il marchio Arunaz è nato in Kazakistan e ha sede ad Almanty. Conosciuto oggi oltre i suoi confini, rappresenta il lavoro di Nazym Karpykova. Questa stilista ha uno stile unico che unisce eleganza e sensualità, facendo rivivere motivi e tecniche proprie della sua storia. Nazym Karpykova propone la sua visione della donna attraverso la moda e le sue creazioni innovative, che fondono materiali, colori e stili diversi.

Stilista proveniente dal Turkmenistan, Sakhetniyazova Ogulmaral Garyagdievna ha apertura la sua casa di moda - Sennur - dove promuove le tradizioni nazionali di ricamo, stili e tecniche antiche, nel 2019.

«NüN mi è stato dato in sogno» racconta la fondatrice della casa di moda. NüN è femminile, ma nulla impedisce di coniugarlo al maschile. Danza secondo il gusto dei venti, dei suoni e dei sensi. NüN non ha età, perché è la torcia dei suoi antenati. NüN è ispirata dalle persone che la circondano, dalle meraviglie della natura, dalle parole che nascono dal cuore e dagli scritti che nutrono l’anima.

Aizhan Kolchina ha iniziato a disegnare abiti per le sue bambole, quando era bambina. Il suo sogno di stilista inizia all'età di 19 anni quando sua zia, la cantante e artista della Repubblica del Kazakistan Aigul Mukhamedzhanova, le ha chiesto di aiutarla con un abito per un concerto. Quello fu il suo primo ordine. Oggi è l'unica stilista della città di Petropavlovsk che cuce abiti da sera e da sposa con il metodo artigianale. «L'offerta principale per i nostri clienti è costituita da abiti da sera e da sposa esclusivi, perché ciò che abbiamo cucito per uno non sarà ripetuto per qualcun altro, ogni ordine è unico per noi. Sono una stilista e attraverso il mio lavoro esprimo un'ammirazione infinita per la bellezza e la versatilità della natura femminile» spiega la stilista.

Donia è una stilista di Kfar Yasif, brand che combina sapientemente glamour ed eleganza. Diplomata all'Academia de Moda (la prima scuola di moda araba di Nazareth creata nel 2014 dallo stilista Saher Okal), la giovane stilista ha già dimostrato di saper giocare con i materiali non solo per valorizzare, ma anche per re-inventare la silhouette femminile.

Infine, Addy Van Den Krommenacker è una stilista olandese famosa per le sue creazioni eleganti e sofisticate. Fin dall'infanzia, Addy ha avuto la passione per la moda, disegnando abiti da principessa. Con il tempo è riuscita a trasformare il suo sogno in realtà, diventando una stilista rinomata. La sua partecipazione ad America's Next Top Model, trasmesso in molti paesi, ha contribuito alla sua fama mondiale. Da allora, le creazioni di Addy Van Den Krommenacker sono state spesso avvistate sui red carpet, indossate da celebrità di tutto il mondo. È famosa per i suoi sontuosi abiti da sera e per i suoi modelli eleganti.





