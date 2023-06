Dentro all'acquario di Tagliatore

Un nuovo concetto di sartorialità. Un’offerta completa che spazia dai capispalla alla maglieria, senza dimenticare gli accessori. Tagliatore presenta la sua proposta per la primavera/estate 2024 durante la Milano Moda Uomo all’interno del suo showroom, mentre un pianoforte accompagna l’andirivieni di pubblico e buyer.

Pino Lerario, eclettico direttore creativo della maison, racconta la sua proposta uomo parlando di silhouette morbide e rilassate, per non rinunciare al completo anche nei momenti di svago. Il guardaroba è versatile, il pantalone con fondo ampio cade delicatamente sulle scarpe, il blazer cambia le tasche - per la prima volta tagliate in verticale - per essere più comodo e smart.

Si respira un’attitudine piacevolmente rilassata e disinvolta. La maglieria si fa depositaria di una continua sperimentazione fatta di trasparenze, lavorazioni traforate e intrecci. La camicia è un must have, sia in stile kurta che a pigiama con colletto aperto, a manica corta o lunga, proposta in cotone seersucker o traforato, in una contemporanea reinterpretazione del ricamo sangallo.

I tessuti sono performanti e tecnici alla pelle - declinata in bermuda e giacche bomber - si affiancano a lini freschi e morbide gabardine, per regalare una sensazione di piacevolezza al tatto. Tutti i sensi si risvegliano, anche la vista.

La palette si ispira infatti a un acquario, che Lerario ha visitato questa primavera. Il verde è principe, sia nelle sfumature più chiare che inesorabilmente sfociano negli azzurri, sia nella versione pavone. Non mancano i momenti a forte impatto visivo, con il giallo e l’arancione, trademark della stagione calda. Altri colori inediti entrano a far parte dell’universo §Tagliatore, a partire dal rosa antico e il lavanda. Senza mai dimenticare il bianco e l’iconico total black.

Il perfetto total look per l’uomo cosmopolita contemporaneo.