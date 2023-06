Lo sportswear che non pecca in classe

Spingendo e puntando sull’iconico tessuto brevettato dal marchio, l’OJJ – Original Japanese Jersey - quest’anno si tinge di nuance chiare ad effetto polvere. Ten C- The Emperor’s New Clothes - ha preso ispirazione dopo una prima occhiata alla Cava di Arcari sui Colli Berici di Vicenza, dove i colori camaleontici delle pietre variavano in base ai riflessi dell’acqua e la luce generando giochi di colore dal rosa al blu, dai bianchi ai grigi. Il risultato è una collezione sportiva ma dalle tonalità confortanti. C’è aria di cambiamenti nel mondo dello sportswear e Alessandro Pungetti ci racconta la sua idea «La scelta più importante è stata quella di cambiare l’idea dello sportswear che è stata fino a oggi. Il mondo dello sport è sempre stato interpretato in maniera rigida, mentre io vorrei un mondo più romantico, più soffice e più morbido, abbandonando il preconcetto della rigidità. Infatti in questa collezione cambiano anche i volumi, la ricerca sui materiali continua ma con un altro punto di vista, con un percorso che mira a evolvere il concetto di tecnico sportswear».

L’OJJ acquista un posto d’onore, viene infatti applicato all’esterno degli abiti, richiamando l’etichetta interna, in una stampa tridimensionale tono su tono. Rivolgendo come sempre una certa attenzione ai tessuti, il Rip-Stop Laminato è una delle novità di stagione, una rete ultraleggera in poliestere/nylon viene combinata con due tessuti tipici di Ten c, il Nylon Tactel e l’OJJ 11 oz. Fa il suo ingresso anche una nuova versione del Nylon, questo chiamato Nylon mano cotoniera smerigliato ultralight e utilizzato per la realizzazione di overshirt, le famose giacche Anorak, pezzo continuativo del marchio, camicie e pantaloni. Per gli amanti del cotone arrivano le camicie oversize in Cotone Ultralight e pantaloni in raso di cotone dall’ispirazione militare.

Ten C SS24

Con la nuova collezione estiva Woolrich celebra lo stile di vita e la cultura americana rielaborando la sua eredità e realizzando capi adatti sia per contesti urbani che outdoor e viene divisa in tre temi. City Climbers è dedicato agli amanti del mondo del trekking che non riescono ad abbandonarlo nel contesto cittadino, prendono vita capi casual dai dettagli tecnici, celebri sono i cappotti water repellent realizzati in Pertex®, un tessuto soffice e ultraleggero. Il secondo tema, Americana Sailing, si ispira al mondo nautico. Le righe fanno da protagoniste per un perfetto look alla marinara e la palette colori è più viva che mai. Weekender è invece pensata per le giornate calde primaverili, infatti fiori e piante si trasportano su capi come la Tropical Print Overshirt e altre tonalità naturali completano il look.

Woolrich SS24

Valstar presenta per la sua nuova collezione un vero e proprio omaggio all’abbigliamento workwear, da sempre fonte di grande ispirazione per il marchio. Le classiche silhouette vengono reinterpretate in chiave moderna e realizzate con le migliori pelli scamosciate, donando al capo una raffinatezza unica grazie alla morbidezza della pelle ma che allo stesso tempo garantisce resistenza per affrontare la frenesia quotidiana. Non perdono elementi fondamentali per la massima praticità, infatti tasche e cuciture rinforzate sono ormai parte integrante nel design. Le giacche del marchio trovato massima espressione completando un total look anni Sessanta firmato Altea e dimostrando la versatilità del capo che riesce a sposare vari stili.

Valstar SS24

Giubbotti Made in Italy dall’altissima qualità, parliamo di MooRER e dei suoi capispalla studiati per soddisfare ogni condizione climatica. Tra i modelli più promettenti ci sono STRAUSS-01, un bomber in denim imbottito in piuma d’oca, STILO-CST una giacca reversibile in jeans stretch con membrana waterproof e CRESPI-01M bomber trapuntato in denim giapponese e nylon a boudin color pistacchio.

MooRER SS24