La sexiness nello sportswear e nella sartoria del guru Armani

Con un elegante e lussuoso esotismo e un poco di sensualità nelle proposte più sportive, il marchio Emporio Armani celebra il suo lifestyle dallo spirito dinamico e moderno e la nuova tendenza metropolitana: vestire una bellezza discreta e intraprendente, fatta di morbidezze, decostruzioni e leggerezze fluide.

La collezione primavera-estate 2024 ha lo stesso dna progettuale e il carisma della linea Giorgio Armani, altro prezioso coltivatore di arte e maestria italiane.

“Coerenza significa capacità di evolversi rimanendo fedeli a sé stessi - dichiara lo stilista che riceve a fine show un lungo applauso denso di emozione e che non accenna a finire - in questa collezione si sente l’eco di un vago esotismo a me caro, il gusto per le forme che fluiscono sul corpo, ma l’espressione è nuova: dinamica, sintetica, contemporanea.”

Il Maestro, il guru, sceglie il guardaroba dei suoi adepti e consegna loro un simbolo, il Ginko Biloba, talismano di vitalità, prosperità, saggezza, equilibrio e fortuna, noto essere tra i più antichi alberi della terra, con una storia di 250 milioni di anni, capace di adattarsi ai tempi e agli ambienti, simbolo di eleganza e resistenza.

Questa metafora di stile senza tempo, di difesa dell’eleganza e di resilienza, è ancora più affascinante e romantica se ammantata di seducente esotismo e di una sensualità liberata sul rigore sartoriale e sul pragmatismo della funzionalità sportiva.

La palette cromatica prevalentemente neutra o scura regala ulteriore energia primitiva e pura. I capi sono pensati per scorrere su tutte le ore, perché la sera è un modo di essere, e anche di giorno si può brillare. Hanno un nuovo appeal contemporaneo le giacche kimono, i lunghi spolverini, i pantaloni danzanti molto ampi, le tuniche senza maniche e poi ancora le maglie riccamente ricamate e i blazer scintillanti.

Lo spazio tra corpo e vestito è vivo e pulsante, fatto di linee liquide che toccano appena i muscoli.

“Dei giovani di oggi mi piace la libertà assoluta rispetto ai codici- riprende Giorgio Armani - indossano capi da sera anche di giorno, risultando sempre credibili. La notte come idea, modo di essere, illuminata da un chiaro di luna: è questa il tema che ho voluto esplorare.”

Chiude la sfilata una parata di atleti del CONI e del CIP che sventolano le bandiere dell’Italia e dello sport, futuri protagonisti delle prossime Olimpiadi di Parigi 2024, in divise EA7 Emporio Armani.

“Il mio sodalizio con il CONI e il CIP è nato nel 2012 e continua con reciproca soddisfazione -conclude Armani – e trovo sempre stimolante cercare nuove soluzioni per le uniformi degli atleti, che devono fondere eleganza dello stile e praticità d’uso. Per L’Italia Team a Parigi ho creato capi pensati per contraddistinguere la squadra e per trasmettere un forte senso di appartenenza”.

Fra di essi, la tuta da podio con la grande scritta ‘W Italia’, polo t-shirt e giacche con all’interno citato l’inizio dell’Inno nazional, completati con trolley, borse e zaini, cappellini e sneaker.