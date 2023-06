L’eleganza sartoriale di questa Milano Moda Uomo

Stiamo vivendo un periodo dove correre è ciò che ci viene più richiesto, quando in realtà stiamo perdendo la bellezza dei momenti di convivialità e di connessione con il proprio essere. Pal Zileri vuole ricordarci «The Pleasure of Sharing» - il piacere nel condividere - ed è a questo che si ispira la nuova collezione. I momenti a cui si è ispirato il marchio sono tre: La Tavola, dove nascono le migliori idee ed è tra i primi luoghi di conversazione; Il Gioco, dove si lasciano andare le responsabilità e si ritrova sé stessi; infine Lo Sport dove collaborare è essenziale per ottenere un buon risultato. Rispettando la convivialità che è alla base di questa collezione vediamo una palette cromatica diversa, compaiono infatti toni come la vaniglia, l’albicocca, il lime, nocciola e mirtillo.

Pal Zileri SS24

Per la nuova collezione estiva Corneliani ha dato come sempre una certa importanza alla scelta delle materie prime, infatti sono stati selezionati tutti materiali certificati come la lana tecnica, il jersey e il twill di lino. Al centro della collezione un uomo carismatico ed elegante, dallo stile rilassato. Le silhouette si alleggeriscono e nascono dei nuovi coordinati delle giacche a strati in proporzioni diverse e perfezionate nei dettagli, i quali conferiscono al capo il vero senso del lusso. Sono anche i colori naturali a donare un tocco pacifico, dai bianchi ai beige con punte di verde acido e rosso mattone. Sempre protagonisti delle serate estive i sandali incrociati e i mocassini in pelle.

Corneliani SS24

L’uomo Kiton non ha bisogno di fronzoli o eccessi per farsi notare, bastano capi semplici ma eleganti e curati per definire la sua personalità. L’essenzialità è al centro della nuova collezione del marchio, che questa volta punta verso un’eleganza dal tratto casual. L’attenzione ai materiali è sempre tra le priorità dell’azienda, vengono valutati i lini e i cotoni provenienti dai filati migliori e il nylon giapponese. Celebre per le sue combinazioni inedite, dalle polo in cashmere e lino alle felpe portate sotto le giacche e i giubbotti in nylon reversibili con l’interno di cashmere e lino, non mancano certo i colori, come il verde sgargiante delle polo o l’azzurro intenso e il rosso carminio. Per le scarpe si spazia da una classica espadrillas, passando per le sneakers colorate fino ai mocassini con cuciture a vista, con sandali e ciabatte che sono la vera novità della stagione.

Kiton SS24

“Bájale muela” - fallo innamorare - dice Cuba ai suoi abitanti verso i visitatori, e sembra proprio che abbiano fatto colpo visto che nella seconda tappa stabilita nel viaggio Latorre si è lasciato ispirare da tutti i colori, i sapori e l’essenza viva del posto per creare la nuova collezione SS24. Per esprimere al meglio ogni aspetto e sfaccettatura dell’isola più solare dei Caraibi, Latorre ha diviso la collezione in 5 temi: Avana coloniale, Avana vecchia, Tabacco, Varadero e Colori cubani. Avana coloniale rappresenta la colonizzazione dell’isola avvenuta più di 500 anni fa dagli spagnoli, dove è riconoscibile una forte impronta architettonica nelle piazze e negli edifici mentre Avana Vecchia rende omaggio ai quartieri variopinti che non hanno mai cambiato volto e che ora ospitano negozi e locali notturni. Tabacco ruba le tonalità naturali dalle piantagioni di tabacco da cui è rimasto ammaliato, fino ad arrivare alle nuance del celeste, dell’azzurro e del cielo da cui prende vita Varadero, famosa spiaggia del posto. Ultimo tema è Colori Cubani, dove le sfumature più accese sono protagoniste e rendono vive le stradine della città. La novità di questa collezione è la Travel Jacket, che vuole raccontare lo spirito nomade che il marchio professa. La giacca si tinge dei colori del blu, del grigio e del marrone e non rinuncia al comfort infatti presenta varie tasche interne, fondamentali per l’avventura.

Latorre SS24

Brioni fa della leggerezza la base della sua collezione, il suo obiettivo è infatti un guardaroba che si adatta a ogni situazione, non appariscente bensì autentico. Con autentico parliamo di come l’abbigliamento faccia risplendere chi lo indossa e dia modo di esprimersi al meglio. Esposta in cima a un grattacielo, la collezione è più leggera che mai fluttuando in alto e mostrandosi ai visitatori. Quest’anno sono stati scelti toni desaturati come il ruggine, il sabbia, il blu e il verde per abiti dove la vestibilità cambia, i volumi si riempiono e le spalle vengono alleggerite, donando al formale un’altra visione. Per l’abbigliamento sportivo e il tempo libero la scelta di materiali come il camoscio e il nabuk vanno a sottolineare la leggerezza del guardaroba, con spolverini, trench, blazer e blouson con sandali e mocassini a completare il look. La proposta elegante per la sera invece propone giacche con collo a scialle e smoking con i revers a lancia in jacquard lavorati su telai antichi dove vengono trattati la lana leggera, il lino e la seta lavata.

Brioni SS24