Spesso identificato come l’ultimo step della già interminabile skincare in stile coreano - e forse per questo spesso ignorato - il face mist rappresenta invece uno dei migliori alleati per la pelle, e per l’umore, specialmente nei mesi più caldi dell’anno.

Molto più di un semplice spray rinfrescante, il face mist è un modo facile, veloce e, soprattutto, efficace di idratare, lenire e regalare alla pelle tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Non solo, le proprietà aromaterapiche degli ingredienti botanici contenuti apportano ulteriori benefici calmanti e rigeneranti per lo spirito e per la pelle.

Hydrator Mist di Charlotte Tilbury





Un’essenza spray a base di acido ialuronico, niacinamide ed estratto di alga Kombu giapponese. L’Hydrator Mist firmato Charlotte Tilbury è idratante ed energizzante per una pelle più ossigenata, radiosa, giovane e liscia a effetto immediato. Grazie al suo potere rivitalizzante, questo trattamento garantisce, inoltre, un'importante difesa contro gli agenti inquinanti presenti nell’atmosfera.

Mineralizing Thermal Mist di Terme di Saturnia





Una combinazione unica di oligoelementi e attivi vegetali probiotici in grado di svolgere un'azione tonificante e antiossidante. L'acqua termale Terme di Saturnia, veicolata in forma liposomiale, è ricca di idrogeno solforato, anidride carbonica e bicarbonato, coadiuvanti nello stimolare la vasodilatazione, migliorare la nutrizione dei tessuti e rimuovere le sostante tossiche. Può essere vaporizzata su viso e corpo, lasciando la pelle fresca e morbida, o utilizzata come tonico dopo la detersione. Ideale per fissare il trucco.

The Mist Have di Yepoda





Nato da una combinazione di acido ialuronico, ginseng e aloe vera, The Mist Have di Yepoda è perfetto da utilizzare in qualsiasi momento della giornata. Tonico idratante, spray rinfrescante o primer per il trucco, i suoi utilizzi sono molteplici. E la sua profumazione al tè verde e lavanda aiuta ad alleviare lo stress.

Reviving Aura Mist di Keys





Uno spray rivitalizzante al profumo di rosa, che idrata, tonifica e ravviva la pelle. Keys - il brand nato da un’idea della cantante Alicia Keys - ha creato una formulazione a base di rose di Jericho che aiutano a trattenere l’idratazione, mentre il profumo di rosa calma, riequilibra e ripristina la coscienza. Il suo messaggio nascosto? «Sono libero come l’aria».

Immediate Moisture Facial Hydrosol di Aesop





Petali di rosa, scorza di bergamotto e fiori di camomilla danno vita a questo spray aromatico rinfrescante, adatto a ogni tipo di pelle che offre un incredibile boost di idratazione. In una comoda confezione da 50ml, è perfetto da portare sempre con sé, per un momento di benessere, in ogni parte del mondo.