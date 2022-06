Cinque look beauty (per lui e per lei) da Gucci Cosmogonie

Gli scatti del fotografo Francesco Ormando immortalano i look beauty che hanno sfilato nell'incredibile cornice di Castel del Monte per la presentazione di «Gucci Cosmogonie», l’ultima collezione Cruise disegnata da Alessandro Michele.

I distintivi make-up, curati da Thomas de Kluyver - global make-up consultant di Gucci Beauty - sono caratterizzati da zigomi rosati e labbra rosse audaci, ma anche da dettagli inaspettati come le lacrime glitterate che rigano il viso di alcuni modelli.

La presentazione-evento è stata anche occasione per il debutto di due nuovi prodotti Gucci Beauty, presto in uscita: il balsamo nutriente Baume Nourrissant Universel, applicato sulle labbra per un effetto naturale; e il mist all-in-one Brume De Beauté, utilizzato per preparare, fissare e rinfrescare la pelle.