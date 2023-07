Bocca di rosa

«Il make-up autunno-inverno 2023/24 celebra l’essenza della femminilità e dell’eleganza, traendo ispirazione dal fiore più iconico, la rosa. È un gioco di luci e ombre che crea un senso di mistero e raffinatezza. La pelle è perfetta, con occhi delicatamente definiti e labbra rosse come petali che esprimono forza e sicurezza».

È Hiromi Ueda a curare i look beauty per la sfilata della collezione Privé firmata Giorgio Armani. Una fioritura di rose rosse: carnali, seducenti, misteriose. Rose lucide, laccate, sbalzate sulle superfici in una fantasia toccata dal segno grafico del nero e con accenti brillanti di oro. Un viaggio da occidente a oriente attraverso silhouette allungate, per una collezione che rilegge il più rappresentativo dei fiori senza facili romanticismi.

Lip Power (Armani Beauty)

Per ottenere il look sfoggiato dalle modelle in passerella è innanzitutto fondamentale preparare la pelle al trucco con la Crema Nera Supreme Reviving Light Cream. Lo step successivo vede protagonisti fondotinta e correttore (sulle aree più delicate o con qualche imperfezione). Per un incarnato naturale e perfetto, Ueda ha scelto la Luminous Silk Foundation e il Luminous Silk Concealer. La Power Fabric Setting Powder è stata invece utilizzata invece per illuminare il volto e creare un effetto di mistero. Infine, per aggiungere luminosità sugli zigomi e sotto l’arcata sopracciliare, la truccatrice ha scelto il Fluid Sheer nella tonalità numero sette.

Il look occhi si può ottenere facilmente applicando la Smooth Silk Eye Pencil nella tonalità 12 (marrone) per deliberare l’occhio verso l’esterno e nell’angolo interno. Di seguito, la truccatrice ha applicato tre tonalità di Eye Tint: la numero 30 nell’angolo interno della palpebra e le tonalità 10 e 12 sfumate al centro. Per completare il trucco occhi, Hiromi Ueda ha mixato il mascara Eyes to Kill con pigmento rosso.

Per labbra scarlatte, focus del make up, la truccatrice ha scelto di applicare il Lip Power nell’iconica tonalità di rosso numero 400. Ueda ha applicato il rossetto al centro delle labbra per poi sfumarlo all’esterno così da dare una maggiore intensità alla parte più carnosa della bozza. Un tocco di Ecstasy Mirror numero 400 ha completato il tutto.