Festa del 4 luglio: una storia iniziata 400 anni fa

Il testo della Dichiarazione d'Indipendenza

Celebrato da film, libri e canzoni, il 4 luglio evoca fuochi d'artificio, stelle filanti, barbecue e parate. In realtà si tratta della festa nazionale degli Stati Uniti, che ricordano un momento chiave della loro storia: la Dichiarazione d'indipendenza.

Con quel documento, il 4 luglio 1776 le Tredici colonie britanniche dichiararono ufficialmente l'America un Paese indipendente, che si distaccava dal Regno Unito di Giorgio III. Quel giorno nacquero ufficialmente gli Stati Uniti d'America. E ancor oggi, come testimonia il professor Luigi Bruti Liberati, storico del Nord America, «negli Stati Uniti il Giorno dell'indipendenza è molto sentito e viene celebrato in pompa magna anche nei più piccoli centri».

Anche se la commemorazione viene onorata a partire dal 1777, non è stata dichiarata festa federale fino al 1870. Per capire il significato di questa ricorrenza dobbiamo tornare indietro di circa 400 anni, quando i nativi americani vivevano indisturbati nelle foreste del Nord America.

All'inizio del 1600, a Jamestown, in Virginia, si era formata una piccola colonia di europei. Ma la storia del Giorno dell'Indipendenza inizia quando il Mayflower salpò per l'America. A bordo della nave c'erano 102 persone, per lo più protestanti in fuga dalla Gran Bretagna perché non volevano aderire alla Chiesa d'Inghilterra. In cerca di un luogo in cui vivere liberamente, senza essere perseguitati per il loro credo, i 102 migranti si imbarcarono nel porto di Plymouth, in Inghilterra, il 16 settembre 1620.

Due mesi dopo, il 19 novembre 1620, la nave dei Padri pellegrini approdò a Cape Cod, in quella che oggi è conosciuta come Nuova Inghilterra. Negli anni successivi, altri europei si fecero strada verso il Nord America, formando le Tredici colonie britanniche.Tali colonie sarebbero poi diventate i seguenti Stati: New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia.

I coloni vissero sotto il giogo britannico per 150 anni, anche se le tensioni con Londra si acuirono sempre di più, fino allo scoppio della Guerra di indipendenza, nel 1775. La dichiarazione di indipendenza segnò il vero inizio della Rivoluzione americana, che il 3 settembre 1783 si concluse con la vittoria dell'esercito di George Washington.

Molti americani associano il 4 luglio alla fine del conflitto con le forze di re Giorgio III, ma si sbagliano. La dichiarazione fu scritta nel 1776 dalla Commissione dei cinque, composta dai padri fondatori degli Stati Uniti: Thomas Jefferson, il principale estensore della prima bozza, John Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston e Roger Sherman.

Il 4 luglio 1776 il Congresso adottò la dichiarazione. Più tardi, 56 rappresentanti delle Tredici colonie firmarono la dichiarazione alla Pennsylvania State House di Philadelphia. L'originale della dichiarazione, steso su carta di canapa e ormai quasi illeggibile, è esposto ai National Archives di Washington.

«La sera del 4 luglio 1776 i cieli dei neonati Stati Uniti non furono rischiarati dai fuochi d'artificio» spiega il professor Luigi Bruti Liberati, che sta scrivendo la Storia dell'Impero britannico per Bompiani. «Ma già prima ancora che la Dichiarazione d'indipendenza fosse firmata, il membro della Commissione dei cinque John Adams immaginava fuochi d'artificio come parte integrante dei festeggiamenti».

Il 3 luglio 1776, in una lettera a sua moglie Abigail, colui che nel 1797 sarebbe diventato il secondo presidente degli Stati Uniti scrisse che la data «sarà la più memorabile epoca, nella storia dell'America. Sono portato a credere che sarà celebrata, dalle generazioni successive, come la grande festa dell'anniversario». E precisò: «Dovrebbe essere commemorata con sfarzo e parate, con spettacoli, giochi, sport, colpi di cannone, campane, falò e illuminazioni da un capo all'altro di questo continente da questo momento in poi, in eterno».

Mai profezia fu più veritiera, conclude il professor Bruti Liberati: «I primi fuochi d'artificio commemorativi del giorno dell'indipendenza furono lanciati il 4 luglio 1777». Come scrisse il Pennsylvania Evening Post, a Philadelphia «la serata si chiuse con il suono delle campane, e di notte ci fu una grande esibizione di fuochi d'artificio (...) e la città fu splendidamente illuminata».