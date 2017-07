La rivoluzione di Montella: ecco come giocherà il nuovo Milan

Il mercato pieno di acquisti e sorprese del nuovo Milan consegna a Montella una squadra molto diversa da quella cha ha chiuso la passata stagione con la qualificazione al preliminare di Europa League. Un'autentica rivoluzione non solo nei volti ma anche nel modo di stare in campo.

La certezza del cambio di modulo si avrà solo con le prime prove, però la rosa che il tecnico partenopeo avrà da gestire si sposa con differenti abiti tattici. Non solo il 4-3-3, che è stato il dogma dell'anno scorso, perché per la prima volta c'è in rossonero un trequartista vero e anche gli esterni bassi sono di valore.





Un Milan con tante facce, magari anche nel corso della stessa partita e certamente dentro una stagione in cui l'obiettivo dichiarato è il ritorno in Champions League, ovvero il quarto posto che porterà direttamente ai gironi nel 2018-2019.

Milan, tutte le alternative di modulo al 4-3-3

La campagna acquisti non è ancora completa ma pare già sufficiente delineata per abbozzare il nuovo progetto tattico. Manca un regista di qualità assoluta e un altro attaccante da affiancare al promettente (ma da verificare nell'impatto con il calcio italiano) André Silva. Il telaio, però, c'è e consente alcune variazioni sul tema:

L'albero di Natale o il 4-2-3-1 - La prima porta all'idea di accentrare il più possibile Calhanoglu che può anche fare l'esterno offensivo ma è prima di tutto un trequartista. Quindi utilizzabile dietro a due punte in un modulo 4-3-2-1, con Andrè Silva centravanti e Suso o Bonaventura insieme al turco, oppure nel 4-2-3-1 che ora va di moda.

In questo caso Calhanoglu sarebbe perfetto per occupare la posizione di mezzo del terzetto con due esterni in accompagnamento: Suso a destra e Borini a sinistra. Oppure lo stesso Bonaventura che rientrerà dopo lungo infortunio e che è sdoppiabile anche sulla linea dei mediani.

La suggestione del 3-5-2 - Conti e Rodriguez sono perfetti per giocare sulle due fasce avendo le spalle coperte da un centrale in più (potrebbe essere Zapata con Romagnoli e Musacchio) e la collaborazione degli interni Kessiè sul centrodestra e Bonaventura sul centrosinistra.

In questo caso, però, dovrebbe leggermente snaturarsi Calhanoglu che sarebbe più seconda punta che trequartista anche se poi in campo potrebbe semplicemente andarsi a prendere lo spazio dietro alla punta. Attenzione: il rischio è avere un solo uomo dentro l'area avversaria.

Tentazione 4-4-2 - Resta viva anche l'ipotesi del classico 4-4-2 che costringerebbe, però, due giocatori come Conti e Rodriguez ad occuparsi molto della fase difensiva trovando poi le corsie occupate dagli esterni di centrocampo.

Montella ci dovrebbe lavorare in modo da non penalizzarne le caratteristiche migliori accentuando il difetto in copertura. Resta una possibilità ma non la più probabile.

Di certo il mercato deve ancora portare un regista di primo livello. Montolivo non garantisce più il rendimento di un tempo e i tifosi vivrebbero la sua conferma da titolare come una mancanza di investimento in un ruolo fondamentale.

Andrè Silva da solo, poi, non basta davanti. Kalinic è l'obiettivo numero uno e quello che ha il prezzo più raggiungibile (30 milioni circa). Borini è stato preso come jolly: sarà utile ma le sue media realizzative non lo accreditano come punta. La rivoluzione è solo a metà insomma. Entro il 31 agosto Fassone e Mirabelli dovranno completarla.

