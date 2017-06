La Juventus riparte da Allegri: contratto fino al 2020

La Juventus riparte da Massimiliano Allegri: rinnovo di contratto fino al 2020, oltre la data ipotizzata del 2019 per evitare che iniziasse la prossima stagione in scadenza, scenario che non avrebbe garantito il tecnico e nemmeno la società. L'intesa è stata raggiunta rapidamente dopo l'epilogo di Cardiff. Il prolungamento porterà in dote anche un adeguamento di stipendio a livelli da top manager con punte vicine agli 8 milioni di euro.





Allegri aveva spesso ripetuto negli ultimi mesi che la volontà era di restare a Torino, anche se le sirene estere (Parigi e Londra in particolare) suonavano forti. La firma sul contratto non fa altro che confermare quanto detto. E anche da parte della società è un premio alla stagione straordinaria conclusa con scudetto, Coppa Italia e finale di Champions League. La caduta di Cardiff non ha fatto cambiare i piani.

Contratto lungo: tutti i significati

Aver allungato al 2020, però, assume un valore particolare perché proietta Allegri oltre il Mondiale del 2018 che per molti bianconeri è l'obiettivo di fine carriera. Non si tratta solo di un prolungamento tecnico, per legarsi la prossima stagione evitando i rischi della scadenza, ma di una vera e propria investitura.



Come in ogni rapporto di calcio, poi, dovrà essere il campo a rendere ancora più saldo il legame. Allegri dovrà continuare a vincere in Italia e a fare bene in Europa. Però è indubbio che l'attestato di stima e fiducia di Agnelli e Marotta lo renderà più forte agli occhi di giocatori e tifosi.

Il controllo dello spogliatoio - Quella appena terminata è stata una stagione tormentata per Allegri a livello di controllo del gruppo. La vicenda Bonucci, con la punizione ad Oporto, è stata l'apice di un'escalation interrotta solo dal pugno di ferro con il difensore. Ora il messaggio della Juventus è chiaro: Allegri gode di fiducia incondizionata e saranno gli altri a doversi adeguare. Un po' come nella seconda parte dell'annata, quando Max ha cambiato stile e passo.

Le idee di mercato - Il potere di Allegri aumenterà anche sul mercato. La Juventus è un club con una linea gerarchica precisa e gli allenatori non hanno funzione di manager all'inglese. Però è indubbio che la prospettiva di un triennio ancora insieme consente al tecnico di dire la sua su strategie che porteranno al ricambio generazionale.

In assoluto l'assalto alla Champions 2018 deve passare dall'innesto di qualche pedina di qualità assoluta e già pronta all'uso. Calciatori che sanno come si vince in Europa e sono in grado di tracciare la strada per gli altri. Loro subito e gradualmente i giovani di valore su cui la Juve sta già lavorando: questo è il mix che ha convinto Allegri a rilanciare.

