Donnarumma, rinnovo d'oro con il Milan: chi ha vinto e chi ha perso

Gianluigi Donnarumma resta al Milan. Fine del tormentone estivo del rinnovo del portiere diciottenne cresciuto nel vivaio rossonero e che è stato a un passo (e oltre) dall'addio essendo in scadenza di contratto nel 2018.

L'intesa sul rinnovo è stata trovata: accordo da 6 milioni di euro netti fino al 2022 con clausola rescissoria da 100 milioni che diventeranno 50 in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Una sorta di garanzia reciproca. Ha pesato la volontà di Donnarumma e della sua famiglia di non lasciare il Milan, ma certamente i tre mesi di trattative lasceranno il segno sul rapporto tra il portiere e i tifosi.





Il 15 giugno scorso le parti sembravano lontanissime: strappo annunciato da Mino Raiola, Milan pronto a prendere un nuovo portiere e contestazioni durissime con insulti, minacce e striscioni. Poi le cose sono lentamente cambiate. Chi ha vinto? Chi ha perso? Ecco le pagelle della vicenda che ha tenuto il mondo Milan col fiato sospeso:

GIANLUIGI DONNARUMMA - VOTO 6

Non per soldi ma per denaro, verrebbe da dire, anche se alla fine Donnarumma ha giocato un ruolo decisivo nella partita. La domenica folle degli hacker dal ritiro della nazionale Under 21 è stata decisiva: a leggere tra le righe si è trattato di uno scambio di messaggi in codice per far conoscere a chi di dovere il proprio desiderio.

Però il diciottenne in un mese si è giocato il bonus d'affetto e protezione dei tifosi del Milan che adesso dovranno riaccoglierlo e perdonarlo. Prenderà un ingaggio smisurato per il suo attuale valore e avrà gli occhi di tutti puntati addosso come già accaduto nell'Europeo dove i nervi non hanno retto al di là delle parole.

Ha scelto di crescere in fretta e il salto non sarà semplice o indolore. Tornerà a baciare la maglia e a battersi la mano sul cuore? Se lo farà dovrà essere con moderazione perché il sospetto di una mossa di comodo lo accompagnerà. Meglio evitare...

MINO RAIOLA - VOTO 4

Si racconterà della bravura del procuratore numero uno al mondo di far aver a un diciottenne un contratto pazzesco (solo Neuer e De Gea prendono di più ad oggi tra i portieri). Sarà anche vero, ma la realtà è che Raiola aveva deciso per Donnarumma la partenza per altri lidi: Madrid o Parigi.





Alla fine si è dovuto piegare alla ragione del suo assistito e del Milan. Voto negativo anche e soprattutto per aver esposto un giovane a critiche e contestazioni sottovalutandone (possibile?) la portata. Si sussurra di scontri col rischio di perdere la procura, che sia tutto vero o no non si saprà mai. Di certo il risultato finale non rispecchia a pieno l'obiettivo iniziale.

MARCO FASSONE E IL MILAN - VOTO 8

Partiva da posizione di svantaggio e con una trattativa impossibile ereditata dalla precedente gestione. Voto 10 per aver raggiunto il rinnovo, che pareva impossibile. Voto 6 per averlo strapagato con aggiunta finale.





Se, però, la mission era non perdere Donnarumma merita il massimo del giudizio e ha superato l'esame. Adesso gli si aprono due sfide: far tornare l'amore tra Gigio e i tifosi (non impossibile) e costruire un Milan che vada in Champions perché non sia solo un'operazione per poterlo vendere senza perderci.

VINCENZO MONTELLA - VOTO 7

E' sceso in campo nel momento più difficile e ha giocato il ruolo di regista occulto. La pace di Castellammare di Stabia sarà ricordata nei libri di storia (recente) del Milan e probabilmente ha avvicinato le parti.

Pompiere al contrario di Massimo Mirabelli (voto 4) che esce ammaccato da questa trattativa. Raiola lo ha accusato di aver utilizzato modi e toni inappropriati, Fassone lo ha difeso ma la sintesi è che il ds del Milan è uscito di scena nella fase decisiva della trattativa. Da rivedere.

